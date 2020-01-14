Министр финансов: Отсутствие поступлений от экспорта нефти влияет на бюджет

Отсутствие поступлений от экспорта нефти влияет на белорусский бюджет, но необходимости его пересмотра пока нет, заявил журналистам 14 января министр финансов Беларуси Максим Ермолович, комментируя ситуацию с приостановкой экспорта в связи с прекращением поставок нефти из России с 1 января из-за отсутствия контрактов на 2020 год.

Ситуация, по словам Ермоловича, влияет на бюджет с точки зрения поступлений экспортной пошлины. "Но пока говорить о каких-то изменениях годовых объемов доходов рано, мы работаем в штатном режиме", — сказал министр.

Он отметил, что бюджет прошлого года исполнен "несколько лучше, чем ожидалось". "Поэтому мы достаточно подготовленно вошли в бюджет 2020 года и с точки зрения валютных ресурсов, и с точки зрения рублевых остатков на счетах Минфина", — заявил Ермолович.

"Мы очень хорошо подготовились к любым рискам, связанным и с исполнением бюджета, и с работой нефтегазового сектора", — подчеркнул чиновник.