Лукашенко: Принципы государственной экономической политики останутся неизменными (дополнено)

Минск, 14 января. Принципы государственной экономической политики, которая формировалась годами, останутся неизменными, заявил Александр Лукашенко 14 января на совещании с руководством Совета министров, сообщает пресс-служба президента.

Открывая совещание, Лукашенко отметил, что на встрече планируется рассмотреть некоторые предложения правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств.

"Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, — сказал он. — Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены — народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными".

По словам Лукашенко, в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы, благополучие, комфорт и постоянное улучшение условий жизни. "Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться", — сказал он.

По информации пресс-службы, на совещание, в частности, вынесен проект указа о повышении эффективности работы государственных предприятий. Ожидается, что этому поспособствует исключение из их деятельности недобросовестных форм посредничества. "На этот счет не раз давались поручения принимать меры, которые должны не только повысить конкурентоспособность реального сектора, но и обеспечить эффективное расходование средств", — сказал глава государства.