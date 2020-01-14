Рекордный товарооборот зафиксирован на Белорусской универсальной товарной бирже в 2019 году

Минск, 14 января. Более 392 тыс. сделок на общую сумму 4,6 млрд рублей заключено в 2019 году на торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), сообщили БелаПАН в пресс-службе бирже. Это не только на 6% больше, чем в 2018 году, но и рекордный показатель за всю историю существования биржи, отметила пресс-служба.

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил 2 млрд рублей (+16% к 2018 году). "Ключевую роль в этом сыграли годовые торги круглыми лесоматериалами, в ходе которых реализовано 3,45 млн куб. м древесины в заготовленном виде на общую сумму 272 млн рублей. При этом общий объем реализации кругляка на внутреннем рынке в 2019 году составил 986 млн рублей, превысив результат 2018 года на 28%", — отметили на бирже.

Второе место по объемам биржевого товарооборота заняли пиломатериалы, поставляемые на экспорт, с суммой сделок 573 млн рублей (+10%). Замыкают тройку лидеров реализуемые внутри страны услуги в сфере лесного хозяйства с объемом сделок 143 млн (+61%).

Секция металлопродукции завершила год с совокупным товарооборотом 1,2 млрд рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее. "Отрицательная динамика обусловлена значительным снижением цен на поставляемый из России черный металлопрокат, а также достаточными запасами угля на складах белорусских предприятий. Кроме того, в связи с завершением строительства Белорусской АЭС заметно сократился спрос на кабельно-проводниковую продукцию, что отразилось на объемах биржевых продаж", — пояснили на бирже.

В секции сельхозпродукции сумма сделок по итогам года выросла на 5% до 883 млн рублей. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали злаковые и кормовые добавки, средства защиты растений. Общий объем сделок по этим позициям достиг 193 млн (+36%). Высокие темпы роста были характерны для сычужных сыров и растительных масел. В первом случае продажи выросли на 43% до 76 млн рублей, во втором — на 91% до 45 млн. В экспорте лидером стало сливочное масло с суммой сделок 83 млн рублей, что в 2,7 раза больше показателя 2018 года. В число самых популярных экспортных позиций также вошли сухое молоко и рапсовое масло. Поставки сухого молока за рубеж увеличились в 4,2 раза до 32 млн рублей, рапсового масла — в 2 раза также до 32 млн рублей.

В секции промышленных и потребительских товаров общая сумма сделок выросла на 5% до 408 млн рублей, перечень допущенных на торги товаров пополнился рядом новых позиций, благодаря которым экспортный показатель увеличился в 3 раза до 34 млн рублей, отметила пресс-служба биржи.

На 1 января 2020 года на БУТБ было аккредитовано 22.607 компаний, включая 4.530 нерезидентов из 62 стран.