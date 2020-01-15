Беларусь продолжает поиск альтернативной нефти, но конкретных договоренностей пока нет

Минск, 15 января. Беларусь продолжает комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков нефти, сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим".

До настоящего времени Беларусь импортировала российскую нефть, однако 1 января Россия прекратила поставки. Поиск альтернативных вариантов поставок идет на фоне разногласий между Минском и Москвой по цене на сырье.

"Переговоры идут комплексные. Это и Польша, и Азербайджан, и Казахстан, и Украина, и страны Балтии", — сказали в концерне.

В свою очередь в Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Беларусь. Там напомнили, что экспортировали углеводородное сырье в республику в 2016 году, но сейчас поставки не осуществляются, хотя техническая возможность для этого есть.

"У нас было сотрудничество в прошлом. В 2016 году мы поставляли нефть в Беларусь. Сейчас не поставляем. Несколько раз возобновлялись переговоры на эту тему. Последний раз белорусская сторона обращалась к нам довольно недавно. Мы предоставили им наши условия. У нас есть техническая возможность, но насколько это будет рентабельно для белорусской стороны, это другой вопрос. На этот вопрос должна ответить белорусская сторона и принять решение. Пока нет конкретного решения о поставках нефти в Беларусь", — сообщил БелаПАН представитель государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов.

В Польше сообщили, что инфраструктура нефтепровода "Дружба" не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Беларусь, сохранив при этом поставки на свои нефтеперерабатывающие заводы.

"Техническая инфраструктура трубопровода "Дружба" не допускает передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении, сохраняя при этом непрерывность поставок для текущих клиентов PERN, с которыми имеются контракты на транспортировку нефти на нефтеперерабатывающие заводы", — сказали БелаПАН в пресс-службе компании PERN.

Там также пояснили, что переговоры, которые PERN ведет с другими операторами транспортных трубопроводов, являются результатом текущего сотрудничества и эта тема защищена коммерческой тайной.

Поручение в ближайшее время обеспечить поставку нефти из альтернативных источников в конце прошлого гола дал Александр Лукашенко. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба". Глава государства заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией Беларусь может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу.

Как сообщил 14 января первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, коммерческие предложения разосланы во все возможные страны. Специалисты находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Он выразил надежду, что Беларусь "скоро получит альтернативные варианты поставки конкретной нефти".