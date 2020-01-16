Главы таможенных ведомств Беларуси и Польши договорились о мерах по повышению пропускной способности пунктов пересечении границы

Минск, 16 января. Меры по обеспечению "максимально возможного пропуска транспортных средств" на белорусско-польской границе обсудили 16 января главы таможенных ведомств двух стран — председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководитель Национальной администрации доходов Польши Петр Вальчак.

"Главные таможенники двух стран приняли решения о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении на данном участке границы максимально возможного пропуска транспортных средств", — сообщил ГТК.

В релизе ведомства отмечается, что в 2019 году количество грузовых транспортных средств, проследовавших через белорусско-польскую границу, превысило 1,1 млн — на 5% больше, чем в 2018 году, и на 20% больше, чем в 2015 году. Ежесуточно границу в этом направлении пересекает более 3 тыс. грузовых транспортных средств.

"Сегодня в четырехстороннем формате взаимодействие таможенных и пограничных служб Беларуси и Польши в случае возникновения внештатных ситуаций осуществляется в рамках системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на сухопутной белорусско-польской границе в целях поддержания ритмичности ее пересечения", — напоминает ГТК.