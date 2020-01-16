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Дата распечатки: 16.01.2020 15:41
 
16.01.2020 14:03 Фото

Пресс-конференция "Производство легковых автомобилей в Беларуси — итоги года. Перспективы развития автомобильного рынка страны"

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16 января в Национальном пресс-центре в Минске состоялась пресс-конференция на тему: "Производство легковых автомобилей в Беларуси — итоги года. Перспективы развития автомобильного рынка страны".

На снимках:
1—3 — Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации;
4—6 — Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО "Белджи".

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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