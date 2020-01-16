16.01.2020 14:03 Фото
Пресс-конференция "Производство легковых автомобилей в Беларуси — итоги года. Перспективы развития автомобильного рынка страны"
16 января в Национальном пресс-центре в Минске состоялась пресс-конференция на тему: "Производство легковых автомобилей в Беларуси — итоги года. Перспективы развития автомобильного рынка страны".
На снимках:
1—3 — Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации;
4—6 — Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО "Белджи".