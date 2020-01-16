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Дата распечатки: 16.01.2020 15:41
 
16.01.2020 14:37 Видео, Общество

Геннадий Свидерский: Завод "Белджи" в 2019 году сработал с рентабельностью 5%

Завод "Белджи" в 2019 году продал автомобилей марки Geely на 250 млн долларов и сработал с рентабельностью около 5%, сообщил 16 января на пресс-конференции в Минске директор белорусско-китайского СЗАО "Белджи" Геннадий Свидерский.

Он отметил, что сейчас завод выпускает три модели в 28 модификациях. "У нас есть и седаны, которые стоят 23 тысячи рублей, и есть кроссоверы комплектации "лакшери", которые стоят 58 тысяч рублей. По деньгам наш объем продаж за 2019 год составил 250 млн долларов. И это позволило нам выйти на рентабельность 5%. Поскольку мы работаем в одну смену, с высокой эффективностью и в нужном ценовом сегменте. То есть, например, если бы это были седаны Geely E3, то нам бы для выхода на рентабельность потребовалось продать 40 тысяч машин в год", — пояснил Свидерский.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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