У Лукашенко нет агрессивных планов в отношении Украины, но Россия его мнение спрашивать не будет, считает бывший представитель Киева в ТКГ Марчук

Минск, 16 января. У Александра Лукашенко нет агрессивных планов в отношении Украины, но Россия его мнение спрашивать не будет, заявил в интервью сайту glavcom.ua бывший премьер-министр Украины, экс-глава Службы безопасности Украины, бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

"Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и в международном смыслах. И может сложиться так, что президент Лукашенко мало что сможет изменить. Он действительно нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов относительно Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет", — сказал Марчук.

Свою позицию он пояснил "гигантским прессингом, который Россия за последние годы применила к Беларуси с целью ее полной интеграции в Союзное государство согласно их двустороннему договору времен позднего Ельцина". "Я глубоко убежден, что в нашей дальнейшей работе мы должны исходить именно из такого сценария. Основания для такого вывода мне дают стремительные изменения в российско-белорусских отношениях. Но, как говорят, без суеты и без паники, понимая при этом, что белорусы как люди в целом относятся к Украине несравнимо лучше, чем россияне. За четыре года участия в минском процессе я хорошо изучил эту проблему и сейчас продолжаю детально ее мониторить", — отметил политик.

Марчук обратил внимание на недавние учения "в небе над Беларусью" российской стратегической авиации, которая наносила "условные удары по политическим и военным объектам в западной части Украины", а также на российско-белорусские учения "Запад-2017". "Если это "союзное государство" по российскому сценарию состоится, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единая оборонная политика и единая оборонная система", — считает Евгений Марчук.

Он выразил удовлетворение тем, что за последние два года "удалось практически завершить демаркацию государственной границы с Беларусью". "Но этого очень и очень мало. Я и раньше критиковал наш МИД и вижу, что и сейчас к этому не очень серьезно относятся. Нам нужно вести очень активную многоплановую работу с нашими соседями. И не только с Беларусью", — убежден украинский политик.

Со ссылкой на специалистов он обратил внимание на ремонт дорог в южной части Беларуси. "Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, что делалось якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая — для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники", — заявил Марчук.

Евгений Марчук, которому 28 января исполнится 79 лет, в 1991—1994 годах был первым главой Службы безопасности Украины (преемница КГБ УССР), в 1995—1996 годах занимал должность премьер-министра страны, в 1999—2003 годах был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в 2003—2004 годах — министром обороны. С мая 2015 года до мая 2019-го работал в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 29 января 2019 года в Минске Марчук встречался с Александром Лукашенко. Как сообщала пресс-служба белорусского руководителя, на встрече затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений.