16.01.2020 17:06 Экономика
Прирост белорусского ВВП в 2019 году составил 1,2%
Минск, 16 января. Прирост валового внутреннего продукта Беларуси в 2019 году составил 1,2%, сообщил Национальный статистический комитет.
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