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Дата распечатки: 16.01.2020 18:44
 
16.01.2020 17:06 Экономика

Прирост белорусского ВВП в 2019 году составил 1,2%

Минск, 16 января. Прирост валового внутреннего продукта Беларуси в 2019 году составил 1,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

(Будет дополнено.)

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