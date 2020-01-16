Шесть человек пострадало от взрывов в Бресте и Барановичах

Минск, 16 января. Шесть человек пострадало 16 января от взрывов в Бресте и Барановичах.

По информации МЧС, в 16.40 в брестское областное управление ведомства поступило сообщение о взрыве в гаражно-потребительском кооперативе в Бресте на ул. Коммерческой. Произошло полное разрушение гаражей на площади 167 кв. м, горение происходило под обрушившимися конструкциями на площади около 10 кв. метров. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы двое мужчин и женщина. Горение локализовано и ликвидировано. Была организована разборка строительных конструкций подразделениями МЧС при помощи инженерной техники. В результате взрыва повреждено пять автомобилей. Причина ЧП устанавливается.

В Барановичах несчастный случай произошел днем 16 января на улице Лебединой, сообщила газета Intex-Press. "Хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что случилось дальше, пока точно не известно, но раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого — перелом голени, у хозяина дома — ссадины. Все трое были госпитализированы. На месте происшествия саперы обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны", — отмечает издание. В районе ЧП работали сотрудники МЧС, Барановичского ГОВД, КГБ, Следственного комитета, а также саперы воинской части 7404.