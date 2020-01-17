Президент Литвы будет добиваться от лидеров Евросоюза осознания проблемы БелАЭС

Минск, 17 января. Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал и впредь добиваться от лидеров Евросоюза осознания того, что строительство Белорусской АЭС является проблемой для всей объединенной Европы. Тему сооружения атомной станции литовский политик затронул в беседе с журналистами 17 января в Плунге.

Как сообщает новостной портал Delfi, Науседа заявил, что не перестанет поднимать этот вопрос на высшем уровне, "чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы и не только проблемой Латвии и Польши". "Это проблема всего Евросоюза", — убежден он.

Литовский президент сообщил, что сейчас по вопросу БелАЭС ведутся "конструктивные дискуссии" с Польшей, Латвией и Эстонией. "Прежде всего мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились", — пояснил политик.

Он отметил, что по инициативе аппарата президента "уже принимаются законы и подзаконные акты", которые позволят "реально преградить путь электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок". "Беларусь реагировала на это очень серьезно, они поняли, что Литва твердо избрала эту позицию, и сейчас пытается искать где-то в другом месте, на стороне", — заявил Науседа.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) неподалеку от границы с Литвой за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.

13 августа 2019 года на сайте Министерства экономики Латвии было опубликовано сообщение о том, что правительство страны приняло решение организовать торговлю электричеством со странами вне Евросоюза непосредственно через латвийскую границу в целях смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов на этот ресурс. Речь идет о торговле посредством российских сетей, через которые может передаваться в том числе белорусская электроэнергия. Таким образом Латвия решила обезопасить себя от возможных последствий блокировки электричества из Беларуси, которое сегодня поступает в страны Балтии исключительно через Литву.

16 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам состоявшейся в Минске встречи с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем заявил журналистам, что Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки в эту страну белорусской электроэнергии. "В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны", — сказал глава белорусского правительства.