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Дата распечатки: 17.01.2020 17:33
 
17.01.2020 15:17 Фото

В Гомеле появился диагональный пешеходный переход

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В Гомеле появился диагональный пешеходный переход — на пересечении улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге. Теперь пешеходы смогут перейти на параллельную сторону проезжей части гораздо быстрее. При этом возможность перейти дорогу перпендикулярно осталась. Дополнительно на перекрестке установлены четыре диагональных пешеходных светофора. Для безопасности участников дорожного движения на этом участке все светофоры будут работать круглосуточно.

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