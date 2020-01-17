Лукашенко: В год 75-летия победы необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей

Минск, 17 января. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения на примерах героического подвига народа, заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения наград 17 января во Дворце Независимости.

Как сообщила пресс-служба президента, "особые слова благодарности" он адресовал военным, сотрудникам правоохранительных органов и работникам судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок, подчеркнул он.

Лукашенко также "выразил признательность" работникам производственной отрасли: "Благодаря вам продукция под маркой "Зроблена ў Беларусі" высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе".

Вручая награды педагогам, Лукашенко отметил, что на их плечах "ответственность за самое ценное — будущее страны и укрепление самосознания белорусов".