Минск, 17 января. Суды Витебска и Мозыря оштрафовали местных активистов за участие в акциях против интеграции с Россией, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

17 января суд Железнодорожного района Витебска оштрафовал Владимира Кийко и Николая Качурца на 50 базовых величин (1.350 рублей) за акцию, прошедшую в Витебске 29 декабря. 16 января за участие в той же акции суд оштрафовал на 24 базовые величины (648 рублей) Наталью Трощенко, на 22 базовые (594 рубля) — Юрия Мазкова.

В суде Мозырского района на 30 базовых величин (810 рублей) оштрафован Владимир Невмержицкий — за участие в акциях протеста в Минске 20 и 21 декабря.

По данным правозащитников, еще ряд судов над активистами пройдет 20—27 января в Минске, Витебске, Вилейке, Полоцке и Новополоцке. Состоялось уже более 140 судебных заседаний, на которых были рассмотрены административные протоколы, составленные в отношении участников акций протеста 7, 8, 20 и 21 декабря. Сумма штрафов превысила 102 тыс. рублей, к 11 гражданам применен административный арест.