Создан республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации

Минск, 17 января. Александр Лукашенко своим указом создал республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации. Документ принят "для дальнейшего развития в стране деятельности в области телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг связи", сообщила пресс-служба президента.

Фонд создается в составе республиканского бюджета и является государственным целевым бюджетным фондом. Его доходы будут формироваться за счет отчислений операторов электросвязи в размере 1,5% их доходов от оказания услуг электросвязи.

От отчислений до 31 декабря 2020 года будут освобождены операторы электросвязи, которые "эксплуатируют единую республиканскую сеть передачи данных, координируют работы по ее созданию и развитию, а также выступают заказчиками по проектированию, строительству, оснащению опорной сети передачи данных".

В этом году республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации будет сформирован в сумме 45 млн рублей. Распорядителем средств фонда станут Министерство связи и информатизации, а также государственные органы, являющиеся заказчиками госпрограмм информатизации, отмечается в сообщении.