Изменен порядок обращения с отходами товаров и упаковки

Минск, 17 января. Указ № 16 о совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки подписал 17 января Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

"В документе сохранены основополагающие принципы регулирования порядка обращения с отходами, установленные еще указом от 11 июля 2012 г. № 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления". В то же время он содержит ряд новшеств", — отмечается в релизе.

В частности, дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Расширены и актуализированы направления расходования средств, поступающих от производителей и поставщиков. Порядок закупок товаров (работ и услуг) за счет средств, поступающих государственному учреждению "Оператор вторичных материальных ресурсов", будет определяться правительством.

Указ отменяет ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузки на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков.

"Чтобы стимулировать предприятия к использованию при производстве товаров экологической упаковки, им смогут компенсировать разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья — стеклобоя и макулатуры", — сообщает пресс-служба официального лидера.