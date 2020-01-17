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Дата распечатки: 17.01.2020 19:04
 
17.01.2020 18:43 Экономика, Общество

Лукашенко подписал указ о досрочном пенсионном обеспечении отдельных категорий работников

Минск, 17 января. Указ № 15, регулирующий вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности, подписал 17 января Александр Лукашенко.

По информации пресс-службы президента, гражданам, "выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда", будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии согласно закону "О пенсионном обеспечении" взамен досрочной профессиональной пенсии согласно закону "О профессиональном пенсионном страховании".

Кроме того, 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

"Предусмотренные меры позволят повысить уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения работников, имеющих длительный стаж работы в неблагоприятных условиях труда, а также обеспечить формирование в дальнейшем более высоких размеров пенсионных выплат в системе профессионального пенсионного страхования", — отмечается в сообщении.

БелаПАН.

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