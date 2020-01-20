Православные отметили Крещение Господне

19 января православные верующие отметили праздник Крещения Господня, или Богоявления. По традиции многие в этот день окунаются в специальных прорубях — иорданях. Но в этом году из-за аномально высокой для января температуры ледяной покров на водоемах не образовался — прорубать иордани было негде. Поэтому в обычных местах массового купания на Крещение на этот раз просто оборудовали безопасные сходни в воду. Одно из таких мест, куда массово пришли желающие окунуться, — Комсомольское озеро. Еще одна широко распространенная в этот день традиция — запасаться крещенской водой.