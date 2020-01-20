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Дата распечатки: 20.01.2020 11:07
 
20.01.2020 10:07 Фото

Православные отметили Крещение Господне

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19 января православные верующие отметили праздник Крещения Господня, или Богоявления. По традиции многие в этот день окунаются в специальных прорубях — иорданях. Но в этом году из-за аномально высокой для января температуры ледяной покров на водоемах не образовался — прорубать иордани было негде. Поэтому в обычных местах массового купания на Крещение на этот раз просто оборудовали безопасные сходни в воду. Одно из таких мест, куда массово пришли желающие окунуться, — Комсомольское озеро. Еще одна широко распространенная в этот день традиция — запасаться крещенской водой.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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