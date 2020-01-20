Посол Ватикана назвал архиепископа Тадеуша Кондрусевича "героем католического костела на этой земле"

Минск, 20 января. За свое многолетнее служение и плодотворную работу митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич заслуживает того, чтобы считаться "героем католического костела". Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер перед своим отъездом из Минска. Он покинул Беларусь 12 января после трехлетнего служения и отправился в Гондурас, где будет представлять интересы Ватикана.

"Лично я ценю ту работу, которую проделал архиепископ Кондрусевич в Беларуси и в течение 15 лет — в России. По моему личному мнению, он — герой католического костела на этой земле. За 30 лет работы епископом он так много сделал не только для костела, но и для страны, народа, в том числе это касается налаживания очень хороших отношений с православной церковью. Он действительно очень много сделал, я очень им восхищаюсь", — подчеркнул Пинтер.



"Слава Богу, сейчас у него все в порядке со здоровьем, он способен работать и дальше. Даже если меня не будет в Беларуси, я буду очень рад, если он сможет еще хоть немного послужить костелу, поскольку то, что он может делать и делает, — очень большая ценность", — добавил дипломат.

Апостольский нунций не стал прогнозировать, поддержит ли папа римский прошение об отставке, которое архиепископ Кондрусевич намерен подать в 2021 году по достижении 75 лет. "Я не могу сказать, к какому выводу придет папа, как он решит вопрос с прошением архиепископа. В любом случае, естественно, служение архиепископа Кондрусевича не может длиться вечно. Поэтому, даже если он продолжит служить еще какое-то время, важно отыскать для него преемника", — отметил Пинтер.

На вопрос, есть ли у митрополита Минско-Могилевского шанс стать вторым в современной истории страны белорусским кардиналом, он ответил, что "в теории это возможно". "Конечно, я не могу ответить на него, потому что это очень личное решение папы. Но теоретически, я думаю, есть еще тысяча других епископов и архиепископов, которые могли бы [стать кардиналами]. Так что это будет спекуляция. Но, конечно, это возможно", — сказал нунций.

О своем намерении подать прошение об отставке митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал на пресс-конференции 20 декабря в Минске. "3 января (в свой день рождения. — БелаПАН.) 2021 года я принесу в нунциатуру просьбу об освобождении меня от моих функций. Если я до этого времени доживу, ведь все в руках Божьих. Дальше — папа принимает решение", — сказал он.



Кондрусевич отметил, что является епископом уже 30 лет, "служил в разных странах, в разных социально-политических условиях". "Это я не к тому, что не хочу больше служить. Я стараюсь работать дальше, работать, сколько позволят силы и возможности, обстоятельства. Но знаете, временами такие изменения также нужны. Приходят новые люди с другими подходами, идеями, организму нужна новая кровь. Костел — это живой, а не какой-то закостеневший организм, хотя традиции мы поддерживаем", — добавил архиепископ.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, "предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение". Епископ, чье прошение об отставке принято, "сохраняет за собою титул заслуженного епископа своей диоцезии, а также при желании может сохранить местожительство в этой диоцезии, если только в определенных случаях, ввиду особых обстоятельств, Апостольский престол не распорядится иначе". Местная конференция епископов должна позаботиться о том, чтобы вышедшему в отставку епископу было обеспечено "подобающее и достойное содержание, с учетом того, что первостепенные обязательства возлагаются на ту диоцезию, которой он служил".



Полный текст интервью с Габором Пинтером публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.