Новый апостольский нунций в Беларуси пока не назначен

Минск, 20 января. Новый глава дипломатической миссии Ватикана в Беларуси пока не назначен, сообщил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер перед своим отъездом из Минска. Он покинул Беларусь 12 января после трехлетнего служения и отправился в Гондурас, где будет представлять интересы Ватикана.

На вопрос, знает ли он, кто придет ему на смену, Пинтер ответил: "К сожалению, нет, это пока еще не ясно". "Процедура назначения нового нунция начинается только с того момента, когда публикуется решение о переводе действующего нунция, — пояснил архиепископ. — В некоторых странах посол, условно, уезжает сегодня, а новый прибывает уже послезавтра, но в нашей системе это не так. Таким образом, наше начальство в Риме инициировало процедуру назначения нового нунция в Беларуси лишь в ноябре, когда меня назначили нунцием в Гондурасе".



"Так что эта работа займет несколько месяцев. Но, надеюсь, не так много, как было со мной, — я прибыл в Беларусь спустя восемь месяцев после отъезда прежнего нунция [Клаудио] Гуджеротти", — добавил Пинтер.

Он подчеркнул, что для него "было огромным удовольствием быть апостольским нунцием в Беларуси". "Даже если раньше я мало что знал об этой стране, я ощущал, что смогу очень легко войти в ее реалии, поскольку есть некоторые сходства между Венгрией и Беларусью — в плане истории да по многим другим причинам. Практически сразу я почувствовал себя здесь как дома", — сказал дипломат.

"Теперь, когда я ухожу, меня переполняют эмоции, потому что уходить не так просто. У меня нет проблемы с тем, чтобы приехать в другое место и начать там работу, потому что это моя жизнь. Но уходить очень сложно. В последние недели я встречался со многими людьми, они выражали мне свою признательность, мне довелось произнести много речей. Теперь я в полной мере ощущаю, что прежде я был послом в Беларуси, а сейчас стану неофициальным послом Беларуси в мире", — подытожил архиепископ.



Габор Пинтер родился 9 марта 1964 года в Венгрии. Служил апостольским нунцием в Беларуси с 13 мая 2016 года, перейдя с должности советника Апостольской нунциатуры в Австрии. 12 ноября 2019 года папа римский Франциск назначил Пинтера главой дипломатической миссии Ватикана в Гондурасе.