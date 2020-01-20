Габор Пинтер: Мы не отказались от идеи организации визита папы римского в Беларусь

Минск, 20 января. Надежда на визит папы римского в Беларусь существует, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер перед своим отъездом из Беларуси. Он покинул Беларусь 12 января после трехлетнего служения и отправился в Гондурас, где будет представлять интересы Ватикана.



По словам Пинтера, организация визита папы римского в Беларусь была для него одной из приоритетных задач. Несмотря на то что визит пока не состоялся, "было проделано много работы как со стороны костела, так и со стороны Святого престола, а также правительства Беларуси", добавил он.

"Я должен заверить вас и всех, кто читает это интервью, что я, как нунций, и посольство Святого престола вместе с местным католическим костелом и правительством (я должен подчеркнуть это, потому что знаю, сколько президент и правительство делает для того, чтобы это произошло) и другими людьми много работали над этим. И я могу сказать, что надежда существует. Мы не сдались и не отказались от этой идеи", — подчеркнул Пинтер.

"Святой отец хотел бы приехать. Я разговаривал с ним около двух месяцев назад, в ноябре прошлого года, когда был в Риме. Мы долго говорили о ситуации в стране и о его возможном визите, и он готов приехать в любое время. Поэтому я просто хочу выразить свою надежду и веру на то, что это произойдет", — сказал нунций.

Он пояснил, что согласно политике Ватикана "папа совершает визиты в страны, где большинство — православные, только тогда, когда на то есть желание в том числе и со стороны православной церкви". Это связано с тем, что понтифик "приезжает не только к католикам — он приезжает ко всему народу, неся благую весть о Христе всем, а не какой-то отдельной группе людей".

На вопрос, предпринимал ли Ватикан за последнее время попытку согласовать с Московским патриархатом визит папы Франциска в Беларусь, Пинтер ответил, что между Римско-католическим костелом и Русской православной церковью "идет непрерывный диалог и постоянный контакт".

В октябре 2019 года в интервью белорусским негосударственным СМИ министр иностранных дел Владимир Макей заявлял, что вопрос о визите папы римского в Беларусь "остается в повестке отношений с Ватиканом". "Руководство Беларуси уже делало заявления на сей счет. Ситуация не меняется, но я думаю, что рано или поздно такое мероприятие могло бы быть осуществлено", — сказал Макей.



Официальный Минск ждет приезда понтифика давно. Во время визита в Ватикан в мае 2016 года Александр Лукашенко предложил папе римскому Франциску встретиться с патриархом Кириллом на белорусской территории. Незадолго до этого, в феврале, глава Святого престола встречался с предстоятелем РПЦ на Кубе. После встречи с папой римским Лукашенко заявил: "Я высказал мысль, что понтифику пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями". Свое предложение он повторил на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы 28 сентября 2017 года в Минске.

В ноябре 2018 года пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков сообщил БелаПАН, что "визит папы римского в канонические пределы Русской православной церкви не стоит на повестке отношений" между РПЦ и Римско-католическим костелом. "Такого запроса (на визит папы римского. — БелаПАН.) нет со стороны верующих, определенная часть которых достаточно критически оценивает сам факт любых контактов православных с католиками. Такое отношение, конечно, не может являться источником для формирования официальной церковной позиции, но это мнение многих верующих священноначалие Русской церкви учитывает", — сказал пресс-секретарь.