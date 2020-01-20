Апостольский нунций: Такого высокого процента католиков, как в Беларуси, нет ни в одной другой стране с православным большинством

Минск, 20 января. Такого высокого процента католиков, как в Беларуси, нет ни в одной другой стране с православным большинством, заявил

в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер перед своим отъездом из Минска. Он покинул Беларусь 12 января после трехлетнего служения и отправился в Гондурас, где будет представлять интересы Ватикана.



Говоря о конкретных цифрах, Пинтер призвал к аккуратному обращению со статистикой. "К сожалению, пока у нас нет точных данных о том, сколько процентов жителей Беларуси относят себя к той или иной религии или конфессии. Возможно, в будущем эти цифры будут точнее", — сказал он.

"Вы говорите, что в Беларуси 15% католиков, я слышал очень заниженную оценку в 12%, — отметил архиепископ. — С нашей точки зрения, в стране как минимум 18% католиков, но повторюсь, что это только приблизительная оценка. В любом случае от этого практически ничего не меняется. В вашей стране ощутимое присутствие католического костела, так сложилось исторически. В этом большая разница между другими православными странами и Беларусью, потому что такого высокого процента католиков в других странах нет. В России, например, менее 1% католиков, примерно так же в Болгарии, Румынии, Греции".

По словам представителя Ватикана, "столь заметное присутствие на протяжении многих веков" отразилось на отношениях между православной церковью и католическим костелом в Беларуси. Эти отношения Пинтер охарактеризовал "очень положительно". "У нас очень живые и очень хорошие отношения между двумя церквями на официальном уровне, но, что еще более важно, они такие и на уровне людей, на уровне верующих, — подчеркнул дипломат. — Между католиками и православными есть гармония. Мы оказываем влияние друг на друга. Я видел, как некоторые православные традиции влияют на жизнь католиков и наоборот. Происходит благотворный обмен традициями, это отражается на менталитете, на праздниках".

"Около 40% белорусских семей — это смешанные семьи православных и католиков. Такой высокий процент, я бы сказал, довольно уникален. Как результат, люди разных конфессий не боятся друг друга. В семьях они вместе сохраняют религию, традиции. Люди дважды празднуют Рождество. Я бы даже сказал, что многие празднуют одно Рождество, но в течение двух недель (с 25 декабря по католической традиции до 7 января по традиции православных белорусов. — БелаПАН.). Точно так же и с Пасхой. Это действительно очень позитивный момент. Я рад быть этому свидетелем, потому что прежде я не видел такой гармонии, которая существует здесь между двумя церквями и, прежде всего, между верующими двух церквей", — подытожил архиепископ Пинтер.

Католицизм — вторая после православия христианская конфессия в Беларуси по числу верующих. Согласно данным, опубликованным на официальном портале Римско-католического костела в Беларуси, католиками себя считают около 1,4 млн человек, или около 15% граждан страны.

Римско-католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Витебской, Гродненской и Пинской, в которых насчитывается около 500 приходов.