Ватикан и католический костел в Беларуси продолжают работать над созданием в Минске теологической академии

Минск, 20 января. Ватикан и католический костел в Беларуси продолжают работать над проектом по созданию в Минске теологической академии имени святого Иоанна Павла II, заявил в эксклюзивном интервью БелаПАН апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер перед своим отъездом из Минска. Он покинул Беларусь 12 января после трехлетнего служения и отправился в Гондурас, где будет представлять интересы Ватикана.

"Могу подчеркнуть, что этот проект существует, — сказал Пинтер. — Есть еще много дел, связанных с подготовкой концепции академии, финансового бюджета и концепции его реализации, строительства, а также последующего финансирования. Таким образом, проект существует, мы работаем над ним. Я сам много делаю в этом плане — устанавливаю контакты на международном уровне, с отделами Ватикана, некоторыми фондами и так далее. Вот что происходит, но пока я не могу сказать больше".

На пресс-конференции 20 декабря митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сообщил, что столичные власти запросили у католического костела в Беларуси дополнительные сведения о планирующейся к строительству теологической академии. По его словам, "больших подвижек" в деле выделения земли и выдачи разрешения на строительство здания академии нет до сих пор, однако "что-то со стороны властей начинает двигаться".

"Последние два года было такое затишье, а теперь власти попросили у нас некоторые сведения, которые необходимы для них, — сказал архиепископ Кондрусевич. — Мы надеемся, что это нам как-то поможет, поскольку еще нет земли, нет выделенного участка. Просто был сигнал с их стороны, мы сейчас отвечаем на их вопросы".

По словам Кондрусевича, у костела пока есть лишь эскизы проекта будущей академии, поскольку готовый проект должен быть связан с конкретным участком земли. Уже зарегистрирован устав академии, в начале года вспомогательный епископ Минско-Могилевской архидиоцезии Александр Яшевский успешно представил его в Ватикане.

Ранее Кондрусевич сообщал, что идея строительства в Минске католической академии изначально принадлежала главе государства. "В Минске есть теологический колледж, но нам хотелось иметь здесь еще учебное заведение. Даже президент нашей страны Александр Лукашенко мне несколько раз говорил о том, что нужно сделать что-то лучшее. Я ему говорил: "Может быть, факультет какой-нибудь". А он сказал: "Нет, стройте академию. Православные строят академию, и вы должны иметь академию. Потом я встретил папу Бенедикта XVI, с которым прежде встречался президент. И папа у меня спросил: "Правда ли это, что президент хочет, чтобы у вас была академия?" — говорил он.

Несмотря на это, добиться регистрации академии для подготовки священников и теологического образования светских лиц костелу удалось с третьей попытки — в феврале 2015 года. На данный момент вуз зарегистрирован в одном из домов, относящихся к благотворительной организации "Каритас" Минско-Могилевской архидиоцезии. Ожидается, что отдельное здание академии будет построено в микрорайоне Восток — на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова, за торговым центром "Александров пассаж".

Архиепископ Кондрусевич неоднократно заявлял, что процесс создания академии тормозится из-за финансовых вопросов и бюрократических барьеров.