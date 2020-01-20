Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности

Минск, 20 января. Александр Лукашенко назначил министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова государственным секретарем Совета безопасности, сообщает телеграм-канал Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем, — приводятся в сообщении слова главы государства. — Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать, — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности".

На посту госсекретаря Совета безопасности Равков сменил Станислава Зася, который с 1 января 2020 года стал генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности. Зась возглавлял секретариат Совбеза более четырех лет.

Андрей Равков родился 25 июня 1967 года в Бешенковичском районе Витебской области.

В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году — Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году — командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь. После окончания в 2005 году Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ был назначен командиром 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады ВС Беларуси.

С 2006 по 2012 год занимал должности начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования.

С 16 ноября 2012 года — командующий войсками Северо-западного оперативного командования.

В 2012 году был избран депутатом Минского областного совета депутатов от города Борисова.

На должность министра обороны был назначен указом президента от 27 ноября 2014 года.