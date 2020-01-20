Новым министром обороны назначен Виктор Хренин

Минск, 20 января. Новым министром обороны Беларуси назначен Виктор Хренин, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Прежний глава Минобороны Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности.

Как сообщает сайт Министерства обороны, генерал-майор Виктор Хренин родился 1 августа 1971 года в Новогрудке (Гродненская область).

Окончил Уссурийское суворовское военное училище в 1988 году, в 1992 году — Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Военную службу проходил на различных должностях.

В 2005 году окончил Военную академию Беларуси и служил на должностях старшего офицера оперативного отделения оперативного отдела штаба Западного оперативного командования, заместителя командира, начальника штаба — первого заместителя командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, начальника штаба — первого заместителя командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, старшего офицера отдела главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил, командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

С июля 2014 года был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси.

23 июня 2015 года занял должность командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил.