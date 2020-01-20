Лукашенко – Равкову: Госсекретарь Совбеза в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями

Минск, 20 января. Госсекретарь Совета безопасности "в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности", заявил Александр Лукашенко в ходе назначения на эту должность 20 января министра обороны Андрея Равкова.

"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать, — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности".

Глава государства отметил, что госсекретариат Совета безопасности — это орган, который помогает ему работать с силовым блоком, а поскольку армия — ключевой элемент силового блока и ее руководителем всегда назначается очень опытный человек, было принято решение перевести Андрея Равкова в Совбез. "Хорошо, что у нас еще и глава Администрации [президента Игорь Сергеенко] — человек очень близкий к этим вопросам, понимает и разбирается. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Тем не менее госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями, у него большой диапазон самостоятельности", — подчеркнул Лукашенко.

Назначая 20 января министром обороны Виктора Хренина (бывший командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил), а начальником Генштаба Вооруженных сил – Александра Вольфовича (первый заместитель начальника Генштаба), Лукашенко отметил, что кандидаты на эти должности рассматривались несколько месяцев.

"Нам очень важно сейчас поднять значимость войск, — заявил глава государства. — И Хренин, и Вольфович — это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких".

Лукашенко обратил внимание, что Вольфович уже обладает "прекрасным опытом работы" в Генеральном штабе (до назначения на должность первого замначальника Генштаба он был командующим войсками Северо-Западного оперативного командования. — БелаПАН).

По его словам, о Вольфовиче отзываются как об очень хорошем практике. "Я счел необходимым не дергать его оттуда, потому что должность начальника Генштаба очень важная, — отметил глава государства. — Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить".

Он добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Беларуси, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", — резюмировал Лукашенко.