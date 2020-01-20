Минлесхоз планирует завершить строительство первых двух пеллетных заводов к маю 2020 года

Минск, 20 января. Минлесхоз планирует завершить строительство двух пеллетных заводов на базе Борисовского опытного и Пружанского лесхозов к маю 2020 года. Как сообщила 20 января пресс-служба министерства, об этом во время рабочего совещания, которое под руководством заместителя премьер-министра Владимира Дворника состоялось на базе Мозырского опытного лесхоза, заявил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

По его словам, строительство объектов осуществляется за счет собственных средств лесхозов. Стоимость проекта в Борисовском лесхозе оценивается в 13,7 млн рублей, в Пружанском — в 9,5 млн.

Еще четыре пеллетных производства (в Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Мозырском опытном лесхозах) будут введены в эксплуатацию до 1 июня 2020 года, сказал замминистра. Суммарная годовая мощность шести новых производств по выпуску пеллет составит около 156 тыс. тонн. Ввод в эксплуатацию объектов позволит дополнительно вовлекать в переработку ежегодно до 350 тыс. куб. метров низкокачественной древесины и более 120 тыс. куб. метров отходов лесопиления, отмечается в релизе. Стоимость проектов оценивается примерно в 70 млн рублей. Планируется создание 75 новых рабочих мест.

Как отметила пресс-служба, вопрос строительства пеллетных заводов находится на особом контроле у президента и правительства. В декабре вице-премьер Владимир Дворник побывал на строящемся объекте в Борисовском опытном лесхозе, в январе — в Мозырском опытном лесхозе. Как отметил Дворник, создание производств — одна из ключевых задач, стоящих перед отраслью. "Важно не замалчивать проблемы, если они есть. Возникающие вопросы должны оперативно решаться со стороны всех заинтересованных ведомств, Правительство готово оказать в этом полную поддержку", — подчеркнул во время последнего рабочего совещания чиновник.

Александр Лукашенко в ходе посещения 16 августа 2019 года Стародорожского опытного лесхоза поручил разработать программу по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины.

"Только этот, будущий год, еще 2021-й. Все! Мы увидим потребности на уровне страны. И вы должны спланировать, чтобы на конец 2022 года все перерабатывали. Это главный вопрос. И мы должны на следующую пятилетку спланировать таким образом, чтобы перерабатывали все, чтобы не было бурелома. Это наше величайшее богатство (лес), данное Богом. Все должны переработать. Что не получается оцилиндровать и прочее — надо в пеллеты и продать", — потребовал Лукашенко.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа сообщил, что "в части развития переработки низкокачественной деловой древесины в настоящее время в стране ведется работа по строительству и модернизации безотходных деревообрабатывающих производств в различных регионах Беларуси". "Уже реализуется программа по строительству шести пеллетных заводов. Они решают проблему использования низкокачественной древесины. В первом полугодии следующего года все уже будут работать. Мы ставим задачу уже до конца года получать первые пеллеты с некоторых заводов", — сказал Дрожжа.

По его словам, объем производства топливных пеллет в ближайшей перспективе будет как минимум удвоен. "Это практически на 100% экспортно ориентированная продукция с высокой добавленной стоимостью", — подчеркнул министр.

Лукашенко на это заметил, что шесть заводов — это первый этап. "Если мы видим, что этого мало, а перспектива хорошая и Европа купит, то не надо тянуть со вторым этапом. Надо заниматься и дальше, удешевлять оборудование в том числе", — призвал он.