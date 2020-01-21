В Комитете ООН по правам человека зарегистрирована жалоба бывших фигурантов дела "Белого легиона"

Минск, 21 января. В Комитете ООН по правам человека (КПЧ) зарегистрирована жалоба бывших фигурантов дела "Белого легиона" Виктора Данилова, Андрея Дундукова, Виктора Морозова и Сергея Стрибульского, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

"На фоне "Маршей нетуянедцев" в 2017 году государство развернуло репрессивные практики, — отмечается в сообщении. — Самая жесткая из них — резонансное дело "Белого легиона", которое вел сначала КГБ, а затем — Следственный комитет. В рамках этого дела Данилов, Дундуков, Морозов и Стрибульский среди многих других обвинялись в подготовке массовых беспорядков и создании незаконного вооруженного формирования. Полтора десятка обвиняемых, в том числе эти четверо, провели под стражей около ста дней каждый. В итоге вина их не была доказана, дело прекратили за отсутствием состава преступления".

Данилов, Дундуков, Морозов и Стрибульский пробовали через суд добиться реабилитации и компенсации морального вреда, но им было отказано. Исчерпав все средства правовой защиты на национальном уровне, четыре фигуранта дела "Белого легиона" обратились в КПЧ.

По мнению заявителей, государство нарушило их право на свободу и личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам, право не принуждаться к показаниям против себя, право на защиту и презумпцию невиновности. В жалобе также упоминаются грубое насильственное задержание, длительное предварительное заключение, для которого не было никаких оснований, и отказ государства предоставить за это компенсацию.



Кроме того, заявители указывают на оскорбительные процедуры досмотра, которые проходит каждый заключенный в СИЗО КГБ, что может расцениваться как жестокое обращение, а также на то, что их держали в камере без спальных мест и туалетов, что противоречит правилам обращения с заключенными.

Данилов и Дундуков утверждают, что в течение первых дней после задержания к ним не допускали адвокатов, и в это же время сотрудники КГБ постоянно вызывали их и склоняли к самооговору. Данилов также заявляет о нарушении презумпции невиновности и вмешательстве в частную жизнь, поскольку именно он являлся мишенью государственной пропаганды и главным "героем" теленовостей и фильма "Белый легион черных душ", в котором лживо утверждалось о его якобы незаконной деятельности (экстремизм, хранение оружия), что никак не подтвердилось в ходе расследования.

Заявители просят КПЧ признать нарушение их прав и обязанность государства принести публичные извинения, а также выплатить компенсацию морального вреда и имущественные потери, которые не были предоставлены на национальном уровне. Кроме того, Данилов, Дундуков, Морозов и Стрибульский просят КПЧ, чтобы тот обязал государство не допустить подобных нарушений в будущем.

По информации правозащитников, все материалы дела отправлены белорусским властям. В течение шести месяцев государство должно предоставить ответ в КПЧ по существу жалобы бывших фигурантов дела "Белого легиона".

Комитет по правам человека — это орган контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Беларусь является государством — участником этого договора, поэтому обязалась соблюдать гарантированные в нем права. Став участником факультативного протокола к пакту, Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные пактом.