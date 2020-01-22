1 февраля Беларусь планирует посетить госсекретарь США

Минск, 22 января. Визит в Минск госсекретаря США Майкла Помпео планируется 1 февраля, сообщил БелаПАН заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

Первоначально Помпео планировал посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр с 3 по 7 января. На брифинге по этому случаю было заявлено, что в Минске госсекретарь намерен обсудить с Александром Лукашенко "продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений и обмен послами", а с министром иностранных дел Владимиром Макеем — темы прав человека, экономического сотрудничества, региональной и международной безопасности.

1 января стало известно, что сроки визита переносятся "из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы продолжить наблюдение за развитием ситуации в Ираке и обеспечением безопасности американцев на Ближнем Востоке". "Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, он с нетерпением ожидает этого визита", — сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Новые сроки визита обсуждались 6 января в телефонном разговоре Майкла Помпео с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Во время беседы госсекретарь "подтвердил твердую приверженность" Соединенных Штатов Америки суверенитету и территориальной целостности Беларуси, сообщил Госдепартамент США.



21 января издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США могут расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В публикации отмечалось, что администрация Дональда Трампа изучает вопрос о внесении в этот список еще семи стран — Беларуси, Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана, Нигерии, Судана и Танзании. Список стран не окончательный и может быть изменен.

Официально объявить о пополнении списка планируют 27 января. По информации Politico, в этот день три года назад Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики, который ограничивал съезд в США гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.