Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/01/22/ru_1030363/
Дата распечатки: 22.01.2020 19:29
 
22.01.2020 19:10 Политика

Макей позвонил Лаврову обсудить двусторонние отношения

Минск, 22 января. "По инициативе белорусской стороны" 22 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси", — отмечается в релизе. Подробности не приводятся.

Белорусский МИД о разговоре пока ничего не сообщает.

Лавров сохранил свою должность в новом правительстве РФ, которое после отставки Дмитрия Медведева возглавил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Переговоры Макея и Лаврова состоялись на фоне обострения отношений Минска и Москвы в связи с разногласиями по ценам на российские нефть и газ.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 22 Январь 2020, 19:29
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск