Макей позвонил Лаврову обсудить двусторонние отношения

Минск, 22 января. "По инициативе белорусской стороны" 22 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси", — отмечается в релизе. Подробности не приводятся.

Белорусский МИД о разговоре пока ничего не сообщает.

Лавров сохранил свою должность в новом правительстве РФ, которое после отставки Дмитрия Медведева возглавил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Переговоры Макея и Лаврова состоялись на фоне обострения отношений Минска и Москвы в связи с разногласиями по ценам на российские нефть и газ.