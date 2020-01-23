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Дата распечатки: 23.01.2020 16:50
 
23.01.2020 16:13 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко предложил новому президенту Греции совместно работать на пользу народов двух стран

Минск, 23 января. Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции и предложил ей "совместно работать на пользу народов двух стран", сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Убедительные итоги голосования парламентариев ярко свидетельствуют о поддержке вашего курса на сохранение гражданского согласия, создание необходимых условий для дальнейшего оздоровления национальной экономики и укрепления позиций страны на международной арене", — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Греция развивают традиционно дружественные и конструктивные отношения. "Уверен, что эффективная реализация существующего потенциала взаимодействия в торговой, образовательной, научной и туристической отраслях полностью соответствует интересам обоих государств", — отметил он.

БелаПАН.

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