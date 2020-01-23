Представительство ЕС: Отменить временное повышение визового сбора невозможно

Минск, 23 января. Отменить временное повышение визового сбора с 60 до 80 евро для белорусских граждан невозможно, говорится в распространенном 23 января заявлении представительства ЕС.

"Через десять дней, 2 февраля 2020 года, вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси. Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить (заморозить) для граждан Беларуси невозможно", — подчеркивается в релизе.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал ЕС "использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов" в размере 60 евро до вступления документа в силу.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Беларусь и ЕС подписали 8 января. Документы должны пройти процедуру ратификации в Национальном собрании Беларуси и Европейском парламенте.

Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.