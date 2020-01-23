В Минске встретили команду "МАЗ-СПОРТавто"

Команда "МАЗ-СПОРТавто" 22 января прилетела в Минск из Саудовской Аравии, где участвовала в ралли-рейде "Дакар-2020".

Экипаж капотного грузовика "МАЗ" под руководством пилота Сергея Вязовича стал третьим и привез награды престижного марафона — статуэтки бедуинов. Экипаж Алексея Вишневского завершил "Дакар" на восьмом месте, Александра Василевского — на 12-м.

Призерами "Дакара" белорусы стали уже во второй раз.

На видео: Сергей Вязович и Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО "МАЗ".