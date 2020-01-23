23.01.2020 09:56 Фото
Под Гомелем прошла акция памяти Героя Украины Михаила Жизневского
На кладбище в Гомельском районе прошла акция памяти по случаю шестой годовщины гибели Героя Украины Михаила Жизневского.
На кладбище в Гомельском районе прошла акция памяти по случаю шестой годовщины гибели Героя Украины Михаила Жизневского.
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