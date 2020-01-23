Лукашенко напомнил ученым о практикоориентированности разработок и высказал пожелание более детально изучить ситуацию в этой сфере

Минск, 23 января. Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны, заявил Александр Лукашенко 23 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

"Две главные силы питают мощь нашего государства (наверное, любого, но нашего особенно) — интеллект нации и живительный источник культурных традиций. Чествуя во Дворце Независимости накануне Дня белорусской науки ее лучших представителей, мы подчеркиваем стратегическую значимость важнейшей для развития нашей страны отрасли", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, наука в Беларуси пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства. "Но и требования очень серьезные. Я убежден (может быть, в чем-то ошибаюсь, но в основном прав): ученым в Беларуси стать сложно. Просто так ученым ты не станешь, а если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По многим причинам. По крайней мере, за деньги, как это было много-много лет назад (я зацепил эти времена), вряд ли это возможно", — заявил Лукашенко.

Лукашенко напомнил о своем принципиальном требовании, чтобы научные разработки делались с прицелом на практикоориентированность. "Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле", — сказал глава государства.

Он высказал пожелание более детально изучить ситуацию в этой сфере: "Надо нам выбрать время, чтобы "допросить" руководителя Академии наук по выполнению тех поручений, которые были даны мною в прошлом и позапрошлом годах. Я имею в виду и электромобиль, еще какие-то направления… Где оно, на каком уровне? Надо определиться, может, после первого квартала, и переговорить в Академии наук с учеными на предмет реализации их открытий".

Лукашенко также предложил изучить вопрос, насколько оптимальна существующая система при подаче апелляций по поводу оценки и защиты научных работ. Он считает неправильным, если апелляцию рассматривают те же, кто ранее принимал решение по этому же вопросу.

Дипломы доктора наук из рук главы государства получили 11 ученых. В их числе были представители медицинских, педагогических, технических, физико-математических, филологических и экономических наук.

Аттестаты профессора вручены семи работникам образовательных, научных и медицинских учреждений по специальностям "искусствоведение", "строительство", "физика", "технология (машиностроение)", "право", "медицинская биология".

Присвоение ученой степени доктора наук Лукашенко сравнил с вручением генеральских погон, назвав эти звания "народными". "Все высоты, которые мы берем в жизни, очень важны. Но "народное" звание (профессор, генерал) — это великое дело. Я с величайшим уважением отношусь к вам, героическим людям, потому что наука — это очень сложно. Может, потому что в свое время я отказался заниматься наукой, понимая, что это очень тяжело и к этому надо иметь действительно огромную склонность и поддержку свыше. Поэтому я всегда очень чувствителен к этим вопросам и очень внимательно отношусь к ученым", — заявил глава государства.

Лукашенко с сожалением добавил, что с учеными встречается редко, и попросил председателя Высшей аттестационной комиссии обратить на это внимание. "Вы должны меня к ученым чаще подтаскивать. Говорим о том, что наука — это основа, а президент телепается там, где должны министры и губернаторы работать. Хотя без реального сектора экономики, той же несчастной нефти и газа, нам никуда", — подытожил он.