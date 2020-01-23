Минсельхозпрод: По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания ожидается на уровне 5,5 млрд долларов

Минск, 23 января. По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания ожидается на уровне 5,49 млрд долларов США, или на 4,2% больше, чем в 2018 году, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода.

В январе—ноябре 2019 года экспорт составил 4,99 млрд долларов США, что на 4% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

География экспорта за 11 месяцев 2019 года охватывала 99 стран против 95 в соответствующий период 2018 года, в том числе молока и молокопродуктов — 56 стран, мяса и мясопродуктов — 22.

Доля России в общем объеме экспорта по сравнению с показателем за 11 месяцев 2018 года снизилась на 0,9 процентного пункта и составила 78,2%, или 3,9 млрд долларов.

Доля стран СНГ (без России) увеличилась на 0,5 процентного пункта и составила 11,5%, или 577,4 млн долларов, стран дальнего зарубежья — на 0,4 процентного пункта до 10,3% (513,1 млн).

Доля Китая в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 2,3% (+0,7 процентного пункта). При этом доля КНР в экспорте в страны дальнего зарубежья составила 22,3% против 15,8% за аналогичный период 2018 года. По итогам 2019-го ожидается экспорт в размере более 120 млн долларов (+52% к 2018 году).

Среди стран дальнего зарубежья основной объем экспорта продовольствия приходился на страны Европейского союза — 44%, или 220,02 млн долларов (102,1% к январю—ноябрю 2018 года). Из них основными импортерами были: Литва — 84,3 млн долларов; Польша — 46,9 млн; Германия — 25,9 млн; Латвия — 15,9 млн; Нидерланды — 12,6 млн; Великобритания — 8,03 млн. В январе—ноябре 2019 года продовольственная продукция поставлялась в 21 страну ЕС.