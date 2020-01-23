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Дата распечатки: 23.01.2020 16:51
 
23.01.2020 15:21 Экономика, Политика

Посол Мезенцев сообщил о готовности России компенсировать ущерб в связи с поставками грязной нефти

Минск, 23 января. Россия готова компенсировать Беларуси ущерб в связи с поставками некачественной нефти. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на слова посла России Дмитрия Мезенцева в ходе телефонного разговора с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

Отмечается, что во время разговора, который состоялся накануне, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере.

"В ходе разговора российская сторона информировала о готовности компенсировать ущерб, нанесенный белорусским партнерам в связи с поставками некачественной российской нефти в 2019 году", — подчеркивается в сообщении.

Также были обсуждены вопросы расширения взаимодействия между белорусской стороной и госкорпорацией "Роскосмос".

Напомним, в апреле "Белнефтехим" обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по нефтепроводу "Дружба" был временно приостановлен, а в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти.

В мае Александр Лукашенко заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла "огромные деньги" — сотни миллионов долларов.

Оценкой ущерба от аварии на "Дружбе" занималась рабочая группа, созданная Беларусью и Россией. В концерне "Белнефтехим" рассчитывали до конца 2019 года получить компенсацию основной массы потерь из-за поставок в Беларусь загрязненной хлоридами российской нефти, однако этот вопрос до настоящего времени не решен.

Выступая в декабре в Палате представителей, Сергей Румас заявил, что вопрос о компенсации за грязную нефть обсуждается отдельно от интеграционных договоренностей между Беларусью и Россией. "Грязная нефть вынесена за скобки дорожных карт, по ней работа продолжается по отдельному треку, — сказал Румас. — У нас есть расчеты суммы компенсаций. Мне бы не хотелось их называть, чтобы не усложнять переговоры нашим переговорщикам. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет поставлена. До конца года или нет — здесь мне трудно сказать".

Россия 1 января прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене поставок. Тем временем Беларусь продолжает комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков нефти.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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