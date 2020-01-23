Глава Минздрава: Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса 2019-nCoV

Минск, 23 января. Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса 2019-nCoV, который распространяется в мире, заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.



"Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года — новый штамм, который был обнаружен в КНР", — цитирует главу Минздрава телеграм-канал Агентства телевизионных новостей (ATN-News).



Караник заверил, что в части профилактики завоза вируса в страну приняты все необходимые меры. В аэропорту всех прилетающих встречают с тепловизором, который позволяет выявить пассажиров с превышениями температуры тела и признаками инфекционного заболевания, усилена роль дежурящей в аэропорту санстанции.



"Наши лаборатории получили тест-систему, которая помогает диагностировать новый штамм вируса, чтоб мы могли своевременно и оперативно устанавливать диагноз", — рассказал министр.



Сегодня пресс-служба Минздрава сообщила, что одна из пациенток Минской инфекционной больницы обследуется на наличие коронавируса нового типа. Девушка была доставлена в больницу 22 января с подозрением на новый коронавирус 2019-nCoV. Она жаловалась на боли в мышцах, повышенную до 38,5°С температуру тела, кашель. Предварительный диагноз пациентки — "острая респираторная вирусная инфекция", отметили в Минздраве.



"Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из поездки в Шанхай (Китай). На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов", — подчеркнула пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.



Утром 23 января в больнице был проведен консилиум с участием известных врачей. "Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно — "грипп В", средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", — отметила Бородун.



В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В начале января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней.



Как сообщает газета Global Times, по состоянию на 23 января число подтвержденных случаев инфицирования вирусом в Китае составило 550 человек, 17 человек умерли. Случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах Китая. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.