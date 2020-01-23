За 2019 год общий долг потребителей электричества и тепла перед энергетиками вырос почти на 89 млн рублей

Минск, 23 января. Накопившаяся в течение длительного периода задолженность за поставленную потребителям электрическую и тепловую энергию на 1 января 2020 года составила 1 млрд 161,1 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В начале 2019 года общий долг потребителей за электричество и тепло составлял 1 млрд 72,3 млн рублей. Таким образом, за год сумма задолженности выросла на 88,8 млн рублей.

За прошлый год на внутренний рынок было поставлено электричества и тепла на 8 млрд 873,1 млн рублей, однако потребители не оплатили поставку в полном объеме. Организации Министерства промышленности рассчитались за 94,7% энергии, Белкоопсоюза — 96,6%, Министерства сельского хозяйства и продовольствия — 97,4%, Национальной академии наук — 98,9%, концерна "Беллегпром" — 99,6%.

Полностью расплатились только организации коммунальной формы собственности Брестской и Минской областей. Уровень оплаты энергии их коллегами в Гомельской области составил 92,2%, Витебской — 93,1%, Могилевской — 95,0%, Гродненской — 98,4%, Минска — 99,7%.