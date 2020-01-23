Лукашенко выделил из своего фонда 1,2 млн рублей учебным заведениям православной церкви

Минск, 23 января. "В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви" Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2020 году 1 млн 232 тыс. рублей аппарату уполномоченного по делам религий и национальностей, сообщила пресс-служба официального лидера.

"Деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений", — отмечается в релизе. При этом Минская духовная академия получит 239 тыс. рублей, Минская духовная семинария — 395,9 тыс., Витебская духовная семинария – 339,7 тыс., Минское духовное училище Минской епархии — 257,2 тыс.

Объемы выделяемых средств определены "согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них".