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Дата распечатки: 23.01.2020 21:25
 
23.01.2020 20:43 Экономика

Лукашенко застраховал урожай 2020 года

Минск, 23 января. Указ № 23 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2020 году" подписал 23 января Александр Лукашенко.

Документ утверждает перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и тарифы по их обязательному страхованию на 2020 год, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных культур и процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.

"Данный документ будет способствовать эффективной реализации механизма обязательного страхования с господдержкой в 2020 году урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, получению производителями страховых выплат", — подчеркивается в релизе.

БелаПАН.

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