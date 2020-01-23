В преддверии визита Помпео замминистра иностранных дел Кравченко и временная поверенная в делах США обсудили белорусско-американские отношения

Минск, 23 января. "Вопросы развития белорусско-американских отношений с учетом предстоящих двусторонних мероприятий" обсуждены 23 января на встрече заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко и временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Подробности разговора не приводятся. Стоит отметить, что одним из "предстоящих двусторонних мероприятий" является запланированный 1 февраля визит в Минск госсекретаря США Майка Помпео. Накануне, 22 января, этот визит подтвердил БелаПАН заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.