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Дата распечатки: 24.01.2020 17:15
 
24.01.2020 16:58 Фото

Пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Беларуси

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24 января в Министерстве здравоохранения состоялась пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Беларуси.

На снимках:
2 — заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева;
3 — заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов;
6 — заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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