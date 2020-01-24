Пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Беларуси
24 января в Министерстве здравоохранения состоялась пресс-конференция об эпидемиологической ситуации в Беларуси.
На снимках:
2 — заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева;
3 — заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов;
6 — заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.