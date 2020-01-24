Лукашенко: Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило

Минск, 24 января. Александр Лукашенко 24 января в Шклове (Могилевская область), общаясь с коллективом Завода газетной бумаги, заявил, что будет работать в своей стране, чего бы это ему ни стоило. Он также высказал свою позицию и по поводу цен на поставляемые в Беларусь газ и нефть.

"Страна не просит низкой цены, а настаивает на одинаковой цене с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях. Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую, была четкая договоренность: нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически — 5 млрд долларов), выравнять с Россией по цене. Прошло время — забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Что касается нефти, то, по словам Лукашенко, президент Владимир Путин сам поднял этот вопрос на декабрьских переговорах в Санкт-Петербурге: "Говорит, как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены?" Лукашенко заявил, что к практически мировой цене на нефть у Беларуси требовали еще заплатить премию российским компаниям. "И на тонне это 15-16 долларов. А умножьте на 24 млн тонн. Это приличные деньги", — отметил он.

"Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы там много теряем. Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — [ежегодное] послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти", — сказал Лукашенко.

"Что касается газа, нас "кинули" — не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" — возмутился он.

"Чего драться [за цену на нефть]? Это их товар, они приняли такое решение. В том числе и по политическим мотивам, в том числе из-за "недоговороспособности" батьки Лукашенко. Так они пишут и "плявузгают" сейчас во всех средствах массовой информации. Я абсолютно договороспособен. Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус 9 млрд долларов? И каждый год нам ухудшают положение", — заявил белорусский руководитель.

"Они просто просчитались. Они думали, что (утрируя, скажу) дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило", — отметил Лукашенко.