Средняя зарплата в 2019 году составила 1.090,9 рубля

Минск, 24 января. По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 125,6 рубля, или на 11,3%, и составила 1.238,7 рубля.

Средняя зарплата за 2019 год составила 1.090,9 рубля (в 2018-м — 958,1). Таким образом, за год она выросла на 132,8 рубля, или на 13,9%.

Как сообщает Белстат, реальная зарплата (с учетом динамики потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го увеличилась на 5,5%, в 2019-м к 2018-му — на 7,3%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в декабре 2019 года традиционно была в Минске — 1.734,5 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 993,5. В Брестской области средняя зарплата составила 1.113,3 рубля, в Витебской — 1.030,5 рубля, в Гомельской — 1.081,7 рубля, в Гродненской — 1.077,8 рубля, в Минской — 1.240,5 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в декабре 2019 года она составила 4.477,7 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 680,4 рубля. Таким образом, разрыв составил 6,6 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в декабре 2019 года составил 2.736,6 рубля (в том числе работников пассажирского транспорта — 2.875 рублей, грузового — 1.738 рублей); работники химической промышленности — 2.356 рубля; нефтепереработки — 2.278,5; горнодобывающей промышленности — 2.238; инженеры-проектировщики — 2.213,5; геологи и картографы — 2.193,6; ученые — 2.097,9; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.976,6; работники телекоммуникационной отрасли — 1.950,6; финансисты и страховщики — 1.921; работники головных организаций — 1.827,3; оптовики — 1.800,3 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 791,1 и 716,2 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 721,6 рубля.

Средняя декабрьская зарплата работников транспортной сферы составила 1.235,5 рубля, промышленности — 1.333,7 рубля, строительства — 1.391,2 рубля, розничной торговли — 1.003,7 рубля, здравоохранения — 1.049,2 рубля, образования — 897,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 862,6 рубля.

Выступая в апреле с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже достигнут уровень около 500 долларов средней зарплаты в месяц. "Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов при той социальной корзине, социальной защищенности, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства, не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий", — подчеркнул он.



"Мы должны создать людям минимальные условия для жизни, а это, прежде всего, эти несчастные 500 долларов. Дальше будем двигаться вместе, впереди будут те, кто хочет больше зарабатывать. Мы создали этот минимум, но за ним — социальные работники, нянечки в детских садах, воспитатели, которые растят наших детей. Поэтому стоит задача сейчас их подтянуть к заработной плате", — сказал Лукашенко.