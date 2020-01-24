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Дата распечатки: 24.01.2020 21:49
 
24.01.2020 21:10 Экономика

В Смоленскую область из Беларуси пытались ввезти груши под видом шлангов и труб

Минск, 24 января. В Смоленской области 23 января уничтожено 40,3 тонны груш и 7,8 тонны яблок, которые пытались нелегально ввезти из Беларуси без документов либо под видом товара прикрытия, сообщило управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Транспортные средства, перевозившие подкарантинную продукцию, ранее были задержаны таможенниками и пограничниками России при движении в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Согласно представленным водителем документам в грузовом отсеке одного из транспортных средств должны были находиться шланги и трубы, однако фактически осуществлялась перевозка груш, фитосанитарные сопроводительные документы отсутствовали.

"В результате виновные лица привлечены к административной ответственности, а подкарантинная продукция неустановленного происхождения уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения", — отмечается в релизе.

БелаПАН.

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