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Дата распечатки: 26.01.2020 16:31
 
26.01.2020 16:11 Экономика, Политика

Лукашенко: Отечественной науке по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны

Минск, 26 января. Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования.

"Беларусь всегда славилась своими научными организациями и кадрами с мощным интеллектуальным потенциалом. Наши исследования и разработки в самых передовых и востребованных сферах находят широкое практическое применение не только в республике, но и далеко за ее пределами, — говорится в поздравлении с Днем белорусской науки, которое опубликовано на сайте президента. — Каждый ваш успех, непрерывное приумножение знаний, общественно значимые результаты новых достижений — это национальное богатство, триумф всего белорусского народа".

Глава государства поблагодарил ученых за постоянный исследовательский поиск, верность традициям и избранной профессии, а также пожелал всем крепкого здоровья, творческого долголетия и ярких научных открытий. "Убежден, что отечественной науке по силам решить самые амбициозные задачи на благо родной страны", — подчеркнул Лукашенко.

БелаПАН.

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