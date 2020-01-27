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Дата распечатки: 27.01.2020 18:28
 
27.01.2020 17:20 Фото

Форум "Проблемы толерантности в современных обществах"

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27 января в Минске состоялся форум "Проблемы толерантности в современных обществах". Он прошел при участии европейских послов, дипломатических миссий, представителей разных конфессий, бывших узников концлагерей и детей войны.

На снимках:
8 — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, посол Украины Игорь Кизим, посол Великобритании Жаклин Перкинс;
9 — главный раввин прогрессивных иудеев Беларуси Григорий Абрамович и посол Франции Дидье Канесс;
10 — посол Германии Манфред Хутерер и Григорий Абрамович;
11 — посол Австрии Алоизия Вёргеттер (слева);
12 — руководитель еврейской общины "Бейс Исроэль" Довид Старобинский;
13 — постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 27 Январь 2020, 18:28
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