27 января в Минске состоялся форум "Проблемы толерантности в современных обществах". Он прошел при участии европейских послов, дипломатических миссий, представителей разных конфессий, бывших узников концлагерей и детей войны.



На снимках:

8 — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, посол Украины Игорь Кизим, посол Великобритании Жаклин Перкинс;

9 — главный раввин прогрессивных иудеев Беларуси Григорий Абрамович и посол Франции Дидье Канесс;

10 — посол Германии Манфред Хутерер и Григорий Абрамович;

11 — посол Австрии Алоизия Вёргеттер (слева);

12 — руководитель еврейской общины "Бейс Исроэль" Довид Старобинский;

13 — постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.