Мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста
27 января Министерство иностранных дел Беларуси совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны провело в Минске мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста.
5, 13 — посол Израиля Алон Шогам;
10 — сын праведницы народов мира Дарьи Легкой Анатолий Легкий;
11 — главный раввин прогрессивных иудеев Беларуси Григорий Абрамович (слева);
12 — Алон Шогам и председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин (СБЕООО) Владимир Черницкий;
14 — посол России Дмитрий Мезенцев;
15 — посол Украины Игорь Кизим;
16 — заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий;
18 — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель (в центре);
19 — Алон Шогам и поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур;
20 — Дженифер Мур.