27 января Министерство иностранных дел Беларуси совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны провело в Минске мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста.

5, 13 — посол Израиля Алон Шогам;

10 — сын праведницы народов мира Дарьи Легкой Анатолий Легкий;

11 — главный раввин прогрессивных иудеев Беларуси Григорий Абрамович (слева);

12 — Алон Шогам и председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин (СБЕООО) Владимир Черницкий;

14 — посол России Дмитрий Мезенцев;

15 — посол Украины Игорь Кизим;

16 — заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий;

18 — глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель (в центре);

19 — Алон Шогам и поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур;

20 — Дженифер Мур.