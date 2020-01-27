В 2019 году реализация алкоголя выросла почти на 4%

Минск, 27 января. Через розничную торговую сеть за 2019 год, по данным Белстата, реализовано алкогольных напитков и пива на 3,9 млрд рублей (8,7% розничного товарооборота торговли). Всего в абсолютном алкоголе продано 7 млн 497,7 тыс. декалитров (дал) алкогольных напитков и пива (рост составил 3,9%).

Продажа водки в натуральном выражении в 2019 году увеличилась на 2,3% — продано 8 млн 756,3 тыс. дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 46,7% (в 2018 году — 47,5%).

Пива продано 39 млн 232,6 тыс. дал, что на 3,6% больше, чем за 2018 год. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 20,9% (в 2018-м — 21%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн 619,2 тыс. дал (+17,3%), виноградных вин — 3 млн 907,9 тыс. дал (+5,7%), плодовых вин — 4 млн 688,2 тыс. дал (-4,3%). Плодовые вина заняли 11,3% в объеме продажи алкогольной продукции (12,2%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 696,5 тыс. дал (+24,9%), игристых вин, включая шампанское, — 1 млн 708,2 тыс. дал (+7,6%), слабоалкогольных напитков — 1 млн 377,1 тыс. дал (+23,1%).